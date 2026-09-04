Los fichajes millonarios de ecuatorianos que las lesiones arruinaron en 2026

En el fútbol, un contrato no está cerrado hasta que se plasme la firma en el papel, y el último filtro antes de este es, sin duda, la revisión médica. Este 2026 nos ha dejado una amarga lección al respecto.

Las maletas estaban hechas, los pasajes comprados y los millones sobre la mesa, pero el estado físico fue el gran villano. Tres futbolistas ecuatorianos vieron cómo sus traspasos internacionales se esfumaron de la noche a la mañana por culpa de las lesiones.

Aquí repasamos cada caso y qué fue lo que realmente pasó.

Joel Ordóñez: El sacrificio mundialista que le costó la Premier League

El defensor central tenía todo listo para dar el salto más importante de su carrera: dejar el Club Brujas de Bélgica para jugar en el Crystal Palace de la Premier League inglesa. Sin embargo, la revisión médica en Inglaterra arrojó un diagnóstico lapidario que canceló la operación de raíz.

Ordóñez recibió un fuerte pisotón en mayo durante un partido en Bélgica, lo que le causó una fisura inicial. En lugar de parar, el jugador decidió forzar y disputó el Mundial 2026 con Ecuador soportando el dolor. Ese desgaste competitivo agravó el problema, convirtiendo la molestia en una fractura en el hueso navicular de su pie. Tras reprobar los chequeos médicos, el Crystal Palace le cerró las puertas y el tricolor tuvo que volver al Brujas para iniciar su recuperación.

Gonzalo Plata: Un viaje a Rusia sin boleto de regreso feliz

El explosivo extremo de La Tri, tras una temporada con el Flamengo de Brasil, tenía un acuerdo de palabra para unirse al Dinamo de Moscú en el fútbol ruso. La cifra de la transferencia rondaba los 11.6 millones de dólares y Plata incluso llegó a viajar a Moscú, donde fue recibido como una gran estrella.

A pesar de estar a un paso de la firma, el atacante ecuatoriano no superó los rigurosos exámenes físicos realizados por el cuerpo médico moscovita. Ante los resultados adversos, el Dinamo decidió cancelar inmediatamente el traspaso. Sin más opciones en Europa, el fichaje se desplomó por completo y Plata tuvo que tomar un vuelo de regreso a Brasil para reincorporarse a los entrenamientos del 'Mengão'.

Patrik Mercado: La rodilla que paralizó el salto a España

Una de las mayores joyas del mediocampo de Independiente del Valle estaba a punto de cumplir el tan anhelado sueño europeo. Mercado tenía prácticamente asegurado su pase al fútbol de España para este mercado de verano 2026, en una operación tasada en cerca de 6 millones de euros.

La fatalidad tocó a su puerta en marzo de 2026. Durante un partido con la camiseta negriazul, Mercado sufrió una gravísima rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco medial de su rodilla derecha. Esta devastadora lesión, que demanda al menos siete meses de inactividad, no solo lo dejó fuera del Mundial 2026 con la selección, sino que congeló y echó abajo de inmediato su multimillonario traspaso a Europa.

El fútbol de alto rendimiento no perdona, y el historial clínico de un jugador es tan valioso como su talento con el balón. Para Ordóñez, Plata y Mercado, este 2026 será recordado como el año del "casi".

Ahora les queda la dura tarea de recuperarse al 100% y volver a brillar en sus respectivos clubes para ganarse, una vez más, esa soñada oportunidad en el exterior.