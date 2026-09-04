¿Cuándo llegará el entrenador Marcelo Gallardo a Ecuador para firmar su contrato con la Tri?

La era de Marcelo Gallardo al frente de la Selección Ecuatoriana de Fútbol parece tener avances concretos. Tras varias semanas de conversaciones con la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el estratega argentino tiene lista su vinculación para liderar el banquillo de la 'Tricolor'.

Según información de medios argentinos difundida este viernes 4 de septiembre, su aterrizaje en Quito está previsto para la próxima semana, momento en el que sostendrá la rueda de prensa oficial de presentación y comenzará a planificar de inmediato la logística operativa junto a su cuerpo técnico.

El 'Muñeco' llega al país con la encomienda de estructurar un proyecto deportivo sólido con miras a los próximos desafíos internacionales. Su contratación responde a la búsqueda de una personalidad con jerarquía internacional capaz de explotar el talento de la generación actual de futbolistas ecuatorianos, muchos de los cuales militan en las ligas más competitivas de Europa y América.

El calendario de la FEF aceleró la llegada del entrenador transandino para garantizar un proceso de adaptación rápido. Su estreno oficial en el banquillo tricolor se dará el próximo jueves 24 de septiembre durante el compromiso amistoso internacional frente a la selección de Corea del Sur, que se disputará en el Suwon World Cup Stadium dentro de la fecha FIFA.

Este primer encuentro ante el conjunto coreano marcará el inicio de la gira por Asia, donde el cuerpo técnico aprovechará para evaluar el rendimiento colectivo e individual del plantel en condiciones exigentes. La estancia en territorio asiático continuará con un choque frente a Japón el 1 de octubre en Yokohama, para luego cerrar la serie de partidos de preparación en Tokio el 5 de octubre.

Con el arribo de Gallardo, la 'Tricolor' inicia una etapa marcada por la exigencia táctica y la impronta competitiva que caracterizaron su trayectoria en el fútbol internacional. Tanto la hinchada como los dirigentes apuestan por que el técnico argentino logre consolidar un equipo protagonista, dinámico y competitivo ante las principales potencias del fútbol mundial.