Liga de Quito mide a Macará por Teleamazonas; los albos luchan por alcanzar a Independiente

Lisandro Alzugaray es una de las figuras de la Liga de Quito. El cuadro albo intenta acortar la distancia de puntos con Independiente del Valle.

Liga de Quito recibirá a Macará, en la cancha de Teleamazonas. El sábado 30 de agosto del 2025, se viene un partidazo por esta señal. El partido se podrá mirar, desde las 16:15, en vivo y en directo para todo el país.

Los universitarios son terceros en la tabla de posiciones con 44 puntos, 12 menos que el líder Independiente del Valle, que comanda sin contratiempos en el torneo. En la última jornada, Liga de Quito perdió 1-0 contra El Nacional.

Los azucenas precisan de una victoria para poder mantenerse en pelea por el torneo. La derrota ante los criollos, un equipo con problemas económicos y una crisis estructural, dolió en el cuadro azucena.

El técnico Thiago Nunes abraza a Carlos Gruezo. Liga de Quito está en cuartos de final de la Libertadores, pero intenta mantenerse en la pelea en el torneo local. API

Los albos están clasificados a los cuartos de final en la Copa Libertadores de América. Es el único de los ocho equipos de la instancia que no es ni brasileño, ni argentino. El desgaste de los duelos ante Botafogo, en octavos de final, de acuerdo al defensa Ricardo Adé, se sintió en el juego ante los criollos.

Los universitarios han trabajado con normalidad en los días previos al partido ante los ambateños. Adé fue convocado para los partidos de fecha FIFA de la Selección de Haití. El boliviano Gabriel Villamil también recibió el llamado de su país.