Los momentos de indisciplina de Robert Arboleda en la Selección de Ecuador y en Sao Paulo

El futbolista ecuatoriano Robert Arboleda, del Sao Paulo de Brasil, nació el 22 de octubre de 1991 en Esmeraldas. Hizo las formativas en Olmedo de Riobamba y debutó en Municipal de Cañar, en 2011. Tuvo una corta aventura con Grecia de Chone en la temporada 2011 - 2012 y un año después jugó en Liga de Loja.

En la temporada del 2015 fue fichado por Universidad Católica. Allí consolidó su nivel y llamó la atención de clubes del exterior. También se ganó un espacio en la Selección de Ecuador, pero fue cometiendo actos de indisciplina reiterados.

En octubre del 2017, el futbolista tricolor se escapó de la Casa de la Selección antes de un partido contra Argentina, en Quito, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Rusia 2018. Junto a Arboleda salieron Joao Plata, Gabriel Cortez, Jhon Cifuente y Enner Valencia.

Al ser la primera vez que ocurrió, el zaguero central reconoció su error y pidió disculpas a través de Instagram: "Duele mucho fallarle a la gente que ha confiado y confía en uno (...) Es a ellos que precisamente quiero decirles que esto no volverá a pasar nunca más", se pronunció.

La segunda ocasión en la que estuvo involucrado en otro escándalo fue en la Copa América de Brasil 2019. El caso fue denominado como Piso 17. Jugadores como Antonio Valencia, Alexander Domínguez, Ayrton Preciado y Arturo Mina, entre otros, organizaron una fiesta en el hotel de concentración de Belo Horizonte, después de quedar eliminados del torneo.

El último acto de indisciplina de Arboleda fue el pasado en marzo del 2024, cuando el jugador salió a un club nocturno en Nueva York junto a Gonzalo Plata y Kendry Páez.

En medio de la pandemia del Covid-19, Arboleda fue detenido en Sao Paulo, Brasil, por participar de una fiesta clandestina durante el toque de queda. Fue detenido junto al delantero David Neres, y ambos fueron trasladados hacia una Comisaría, en donde rindieron su versión de los hechos.

Cientos de personas acudieron a esa fiesta clandestina sin mascarilla y con botellas de alcohol, según videos que circularon en las redes sociales.