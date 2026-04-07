Robert Arboleda se contactó con Sao Paulo, según la prensa brasileña; ¿qué lo llevó a desaparecer?

El caos entre Robert Arboleda y Sao Paulo continúa. Según el medio ESPN, el defensa ecuatoriano ya habría tomado contacto con el club tras desaparecer el fin de semana sin autorización y ser visto en Ecuador.

Se afirma que Arboleda habría expresado su deseo de resolver la situación con Sao Paulo. Esta comunicación entre ambos surgió luego que, el lunes 6 de abril, el club diera 24 horas al jugador para que se reincorpore a los entrenamientos.

El club ha solicitado que Robert Arboleda viaje a la ciudad de Sao Paulo para resolver el problema. Sin embargo, a la interna se cree que no será fácil ya que el jugador puede entablar conversaciones de manera remota.

Arboleda estaba convocado para el partido ante Cruzeiro, pero el contacto con él se perdió la noche del viernes 3 y no se conoció nada hasta el lunes que fue visto en Ecuador y apareció en videos que se viralizaron en redes sociales.

Problemas legales

No obstante, este no sería el único problema en que el zaguero ecuatoriano está envuelto. Según ESPN Brasil, su desaparición también tendría relación con una deuda de aproximadamente 800 000 reales (155 000 dólares) con la abogada Karoline Brandao.

El medio brasileño señala que la jurista compareció ante el tribunal "que el jugador había estado mostrando indicios de despojo de activos" pues en sus cuentas bancarias solo se encontró 12.500 reales, unos 2.419 dólares.

"No resulta en absoluto creíble que una cantidad tan pequeña de dinero haya pasado por las cuentas de Arboleda en tan solo 30 días, especialmente teniendo en cuenta que es un atleta de élite vinculado a un gran club con un flujo de caja regular, predecible e importante".

La abogada solicitó embargar las cuentas de Arboleda para cobrar la deuda pendiente. Sin embargo, en un documento firmado por los nuevos abogados, el defensa de Sao Paulo aseguraba que se llegó a un acuerdo "en el cual la institución se compromete a transferir directamente las cantidades adeudadas".

Días antes Arboleda sufrió el embargo de su auto, un Porsche 911 Carrera S, pero tras el acuerdo y el pago de la deuda, el ecuatoriano pidió el desbloqueo de su auto y de sus cuentas que también estaban congeladas.