Robert Arboleda no asoma en Sao Paulo y hay dudas de su futuro en Brasil

El zaguero ecuatoriano Robert Arboleda pone en duda su futuro en el São Paulo, uno de los equipos más importantes del fútbol brasileño. El defensa no se presentó a la concentración del club previo al juego ante Cruzeiro, por el Brasileirao.

Según informes de Globo Esporte y de periodistas que cubren São Paulo, el zaguero no ha dado señales de su ubicación y tampoco ha respondido mensajes. Inclusive desde el cuerpo técnico se informó que se enteraron de que el futbolista viajó a Ecuador sin solicitar el permiso al club. Tampoco el representante del futbolista se ha pronunciado.

Por ahora, los medios brasileños advierten que el zaguero buscaría su salida de São Paulo. Esto porque con la llegada del entrenador Roger Machado ha perdido espacio en el equipo titular. Sin embargo,el ecuatoriano tiene contrato hasta la temporada 2027.

Desde su llegada en 2017 Arboleda es uno de los referentes, pero sin espacio. En este año el jugador ha disputado 11 partidos entre Brasileirão y Campeonato Paulista. En las últimas semanas ha perdido regularidad.