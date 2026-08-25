¿Quién es Sergio Vásquez, el jugador que llega a los Angeles FC de la MLS desde Orense?

Sergio Vásquez da el salto a la MLS: Los Angeles FC ficha a la figura de Orense SC

El mediocampista ecuatoriano Sergio Ronaldo Vásquez Cabrera dará el salto más importante de su carrera deportiva tras confirmarse su venta a Los Angeles FC (LAFC) de la Major League Soccer (MLS).

A sus 22 años, el volante Orense armará sus maletas rumbo a Estados Unidos tras cerrar una negociación entre directivas, la cual estipula el traspaso del 70 % de sus derechos económicos y la firma de un contrato a largo plazo que lo vinculará con la franquicia californiana hasta el término de la temporada 2030.

Nacido y criado futbolísticamente en las divisiones inferiores del club machaleño, Vásquez cumplió todo el proceso formativo en el complejo de Unioro desde los 11 años. Su progresión técnica y despliegue físico lo llevaron a destacar tempranamente en torneos continentales de categoría base, integrando el plantel juvenil de Orense que compitió en la Copa Libertadores Sub-20 en 2022.

Tras hacer su debut profesional en la temporada 2023, el mediocampista fue ganando protagonismo progresivo en el primer equipo hasta asentarse por completo en el circuito titular.

El presente año representó la consolidación definitiva del volante central en el balompié de primera división. Durante la LigaPro 2026, Vásquez se convirtió en el eje del esquema táctico de Orense SC, disputando los 26 compromisos de la fase regular y registrando números destacados para su posición, con cuatro goles anotados y tres asistencias brindadas.

Su capacidad de recuperación, visión de juego y solvencia para conectar líneas terminaron por despertar el interés del scouting internacional.

La incorporación de Vásquez al LAFC se concreta bajo el marco de la iniciativa Sub-22 (U-22 Initiative) de la MLS, un cupo de plantilla diseñado por la liga estadounidense para incentivar el fichaje y desarrollo de jóvenes talentos mundiales.

El deportista machaleño viajará al estado de California en los próximos días para someterse a los chequeos médicos correspondientes, quedar a las órdenes del cuerpo técnico y formalizar su inscripción tan pronto reciba la visa de trabajo P-1 y el Certificado de Transferencia Internacional (ITC).

Con este movimiento, Sergio Vásquez se transforma en la transferencia más importante en la historia formativa de Orense SC, ratificando el modelo de cantera de la institución verdiblanca. La dirigencia machaleña conserva el 30 % restante de su ficha, asegurando un porcentaje relevante ante una hipotética venta futura del jugador hacia el fútbol europeo o cualquier otra liga de primera línea.

Asimismo, Vásquez se suma a la lista de futbolistas ecuatorianos que han vestido la camiseta del conjunto angelino, siguiendo la senda previa marcada por Diego Palacios, José Cifuentes y Jhegson Méndez.

El volante buscará consolidarse rápidamente en el esquema del LAFC para ganarse un lugar en el fútbol norteamericano y, al mismo tiempo, llamar la atención del cuerpo técnico de la Selección Absoluta de Ecuador de cara a las próximas convocatorias internacionales.