¡EN VIVO! Independiente del Valle vs. Deportes Tolima por los octavos de final de Libertadores

Jugadores de Independiente del Valle festejan la victoria ante Delfín en la fecha 25 de la LigaPro.

Independiente del Valle afronta una cita decisiva este martes 25 de agosto del 2026 en el estadio de Sangolquí ante Deportes Tolima en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El conjunto negriazul llega con la ventaja tras imponerse 0-1 en la ida disputada en Ibagué, un resultado histórico que los deja a un paso de meterse entre los ocho mejores del continente.

En el primer encuentro, el equipo ecuatoriano demostró aplomo táctico y eficacia desde los primeros minutos del compromiso. Un solitario gol de cabeza de Arón Rodríguez a los 11 minutos, tras una precisa asistencia de Emerson Pata, bastó para sentenciar la victoria en suelo colombiano. A lo largo del partido, el guardameta Aldair Quintana se erigió como la gran figura del cotejo al sostener el arco en cero con intervenciones determinantes.

Por su parte, Deportes Tolima viaja a territorio ecuatoriano con la obligación de revertir la eliminatoria y proponer un esquema más agresivo. El cuadro 'pijao' sabe que necesita ganar por un gol de diferencia para forzar la tanda de penales o por dos tantos para clasificar de manera directa. No obstante, superar la altitud y la solidez defensiva del club sangolquileño representa un reto de alta exigencia para el elenco cafetero.

El estratega de Independiente del Valle confía en mantener la identidad colectiva y el manejo de los tiempos que ha caracterizado al club en torneos internacionales. La intención del cuerpo técnico es controlar la posesión del balón, evitar sobresaltos defensivos y aprovechar los espacios que deje el rival en su necesidad de buscar el resultado desde el pitazo inicial.

El vencedor de esta llave obtendrá el boleto a los cuartos de final de la máxima competición de clubes de Sudamérica, donde se medirá contra el ganador del cruce entre los gigantes brasileños Flamengo y Cruzeiro. Este incentivo eleva la tensión de un duelo que promete emociones intensas durante los 90 minutos reglamentarios en Amaguaña.

El partido arrancará a las 19:30 (hora de Ecuador) bajo una gran concurrencia de público en el recinto del Valle de los Los Chillos. Con el arbitraje listo y la ventaja de su lado, Independiente del Valle busca sellar una nueva página dorada en su trayectoria internacional ante un motivado Deportes Tolima.