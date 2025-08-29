The Athletic confirma el fichaje de Piero Hincapié por el Arsenal de la Premier League
El influyente medio británico aseguró que el fichaje del futbolista de 23 años a los 'gunners' está listo ¿Cuáles fueron los términos del acuerdo?
Piero Hincapié es nuevo jugador del Arsenal de Inglaterra. Es el primer jugador ecuatoriano en vestir la camiseta de los 'Gunners'.
Actualizada:
29 ago 2025 - 16:43
Piero Hincapié es nuevo jugador del Arsenal de Inglaterra. El club llegó a un acuerdo con el Bayer Leverkusen de Alemania, para contar con el defensa tricolor, de 23 años. Así lo informó el medio The Athletic, el viernes 29 de agosto del 2025.
De esta forma, Hincapié se convertirá en el primer ecuatoriano en jugar en el poderoso cuadro de Arsenal de Inglaterra. El elenco 'gunner' es uno de los clubes más laureados de su país: tiene 47 títulos nacionales. Además ganó la Champions League en la edición 2005-2006.
Hincapié formó parte del Leverkusen desde la temporada 2021 y tenía contrato con el cuadro alemán hasta la temporada 2026. Con su llegada a la Premier League ya hay dos futbolistas nacionales en la Liga de clubes más importante del mundo: Moisés Caicedo brilla en el Chelsea.
Según The Athletic, el acuerdo es un préstamo por una temporada, que incluye una opción de compra de USD 60,76 millones. Previamente, Arsenal e Hincapié llegaron a un acuerdo sobre los términos del contrato.
La alianza entre Arsenal e Hincapié durará cinco años.
