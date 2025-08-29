The Athletic confirma el fichaje de Piero Hincapié por el Arsenal de la Premier League

Piero Hincapié es nuevo jugador del Arsenal de Inglaterra. Es el primer jugador ecuatoriano en vestir la camiseta de los 'Gunners'.

Piero Hincapié es nuevo jugador del Arsenal de Inglaterra. El club llegó a un acuerdo con el Bayer Leverkusen de Alemania, para contar con el defensa tricolor, de 23 años. Así lo informó el medio The Athletic, el viernes 29 de agosto del 2025.

De esta forma, Hincapié se convertirá en el primer ecuatoriano en jugar en el poderoso cuadro de Arsenal de Inglaterra. El elenco 'gunner' es uno de los clubes más laureados de su país: tiene 47 títulos nacionales. Además ganó la Champions League en la edición 2005-2006.

Hincapié formó parte del Leverkusen desde la temporada 2021 y tenía contrato con el cuadro alemán hasta la temporada 2026. Con su llegada a la Premier League ya hay dos futbolistas nacionales en la Liga de clubes más importante del mundo: Moisés Caicedo brilla en el Chelsea.

Piero Hincapié participó en la derrota del Bayer Leverkusen ante el Hoffenheim, el sábado 23 de agosto del 2025, en el inicio de la Bundesliga alemana. @bayer04_es

Según The Athletic, el acuerdo es un préstamo por una temporada, que incluye una opción de compra de USD 60,76 millones. Previamente, Arsenal e Hincapié llegaron a un acuerdo sobre los términos del contrato.

La alianza entre Arsenal e Hincapié durará cinco años.