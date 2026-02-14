Willian Pacho y Niño Moi se ubican entre los mejores jugadores del mundo

El fútbol ecuatoriano vuelve a destacar en la élite internacional. Los jugadores Willian Pacho y Moisés Caicedo fueron incluidos en el top 5 mundial de la temporada 2025-26 en sus respectivas posiciones, de acuerdo con el ranking elaborado por la plataforma Score90.

La presencia de ambos jugadores en esta clasificación refleja el crecimiento sostenido de los futbolistas ecuatorianos en las principales ligas europeas y su impacto en clubes de primer nivel.

Pacho, defensor del Paris Saint-Germain, alcanzó el tercer lugar entre los mejores zagueros del planeta gracias a su rendimiento durante la temporada.

Por su parte, Niño Moi se ubicó en el quinto puesto entre los mediocampistas más destacados del mundo. Caicedo ha sobresalido por su liderazgo y ha sido una pieza clave en el Chelsea, de Inglaterra.

Según el ranking de Score90, para escoger a los mejores jugadores se valoró tanto sus estadísticas individuales como su aporte colectivo en el esquema del equipo francés en partidos decisivos.