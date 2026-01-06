Liam Roasenior es el nuevo entrenador del Chelsea: firmó un contrato hasta el 2032

Chelsea anunció, en la jornada del 6 de enero del 2025, que Liam Roasenior es el nuevo entrenador del equipo. El entrenador inglés reemplaza en su cargo a Enzo Maresca, quien fue cesado de su cargo el 1 de enero.

Rosenior llega a Stamford Bridge tras entrenar en el extranjero con el Racing de Estrasburgo, donde llevó al club francés a la clasificación europea por primera vez en 19 años en su primera temporada, y tras sus anteriores funciones en Inglaterra con Hull City y Derby County, informó Chelsea en un comunicado.

De acuerdo con la información oficial, el cuadro londinense y el exjugador de Reading, Brigthon y Hull City firmó un contrato extenso: hasta la temporada 2032. Tiene un ambicioso plan deportivo por ejecutar.

"Este es un club con un espíritu único y una orgullosa historia de ganar trofeos. Mi trabajo es proteger esa identidad y crear un equipo que refleje estos valores" Liam Roasenior/ DT de Chelsea

Roasenior fue entrenador de Kendry Páez en el Racing francés, club al que fue cedido desde el Chelsea para que se adapte al fútbol europeo. Sin embargo, el DT concedió pocas opciones al futbolista ecuatoriano y criticó "su estilo de vida".

El futbolista ecuatoriano Kendry Paez es cuestionado en Francia Tomado de redes sociales

Chelsea, en donde milita el crédito tricolor Moisés Caicedo, tiene como retos ganar la Champions League y ser protagonista en la Premier League.