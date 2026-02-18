Así llega Barcelona a su debut en la Copa Libertadores 2026 ante Argentinos Juniors

Darío Benedetto es una de las contrataciones de Barcelona en el 2026.

Barcelona entra en accion en la Copa Libertadores 2026 este miércoles 18 de febrero. Recibirá a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa con el objetivo de obtener un resultado favorable para el juego de revancha.

Matías Lugo y Luis Cano no fueron inscritos en la lista de buena fe del torneo Conmebol. Barcelona se aferra a clasificar a la fase de grupos para asegurar un ingreso de USD 3 millones.

El juego para los amarillos será el primer cotejo oficial dirigido por el entrenador venezolano César Farías. El equipo guayaquileño llega tras una pretemporada con dos victorias, una derrota y un empate este último ante Inter Miami CF de Messi.

La posible alineación de Barcelona SC para el debut copero sería con: José David Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Luca Sosa, Jonathan Perlaza; Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Jandry Gómez, Johan García; Joao Rojas y Sergio Núñez. Director técnico: César Farías.

Por su parte, Argentinos Juniors alinearía con: Cortés; Coronel, Godoy, Francisco Álvarez, Lozano; Oroz, Fattori, Hernán López; Viveros, Molina y Lescano.

Tras este duelo, Barcelona SC debutará en la LigaPro el sábado 21 de febrero ante Técnico Universitario, por la primera jornada del campeonato ecuatoriano.

El partido de vuelta ante Argentinos Juniors se disputará el miércoles 25 de febrero en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires.