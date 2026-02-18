Universidad Católica vs. Emelec y el juego IDV vs. Guayaquil City, por la señal de Teleamazonas

El campeonato ecuatoriano de fútbol comienza este viernes 20 de febrero del 2026 y las emociones del torneo se vivirán en la cancha de Teleamazonas. Dos juegos vibrantes de la primera fecha serán transmitidos para todo el país por la señal abierta del canal de la familia ecuatoriana.

El sábado, a las 18:30, Teleamazonas transmitirá el partido entre la Universidad Católica y Emelec en el estadio Olímpico Atahualpa. La Católica llega al inicio del torneo con un golpe anímico por la eliminación en la fase 1 de la Copa Libertadores. El equipo de Diego Martínez quiere curar su herida de la eliminación.

En cambio, Emelec comenzará el campeonato con la incertidumbre de un proceso de elecciones para resolver sus problemas dirigenciales. Hay una sola lista inscrita para participar en el proceso electoral. Es un comienzo de cero desde lo administrativo con un interventor manejando el club

El campeón de Ecuador entra en acción

El otro partido que transmitirá Teleamazonas será el domingo 22 de febrero. el actual campeón del fútbol ecuatoriano, Independiente del Valle, entra en acción y recibirá en su casa a uno de los recién ascendidos: Guayaquil City.

El entrenador uruguayo Joaquín Papa, de 39 años, empezará su ciclo al frente de los rayados con la misión de ser protagonista en la Libertadores y tratar de defender el título campeón del fútbol ecuatoriano.