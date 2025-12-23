Así será el camino de los cuatro equipos ecuatorianos en la Copa Libertadores 2026

Liga Deportiva Universitaria recibe a Universidad Católica por la ultima fecha del campeonato nacional de fútbol Liga Ecuabet en el estadio Rodrigo Paz Delgado.API / DANIEL MOLINEROS

La Copa Libertadores tiene definido el camino para la temporada 2026. Según el calendario de la Conmebol, el martes 2 de febrero del 2025 comenzará a jugarse la ida, de la Fase 1, y las revanchas serán la semana siguiente. La fase 2, en cambio, se disputará entre el 17 y el 26 de febrero. Mientras que la Fase 3 tendrá lugar entre el 3 y el 12 de marzo.

El fútbol ecuatoriano tendrá cuatro representantes en este torneo. Independiente del Valle, campeón de la LigaPro 2025 será Ecuador 1 y Liga de Quito, como vicecampeón será Ecuador 2. Barcelona, tercero de la Fase Final de la LigaPro 2025, será Ecuador 3 Universidad Católica, campeón de la Copa Ecuador 2025 será el cuarto representante.

Así serán los cruces de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 Tomado de redes sociales

El sorteo de la fase de grupos está previsto para el 18 de marzo y esta comenzará grupos el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda jornada será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo.

Luego, la quinta se cumplirá entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo. En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final.

Los octavos, por su parte, se harán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos de jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales se desarrollarán entre el 14 y el 22 de octubre y la gran final está prevista para el 28 de noviembre.

Las fases 2 y 3 de la Copa Libertadores 2026 Tomado de redes sociales

Los bombos para el sorteo

Los bombos para el sorteo tendrá a Independiente del Valle, rankeado en el puesto 16 en Sudamérica, aparece como cabeza de serie en el bombo 1. Allí también está Liga de Quito, en décimo pusto, por su cierre positivo de LigaPro.

LDU, como Ecuador 2, es cabeza de serie por su posición en el décimo puesto del ranking de clubes de la Conmebol. Corinthians, que ganó la Copa Brasil, se metió también y será una amenaza desde el bombo 2. Por su parte, Barcelona quedó relegado a jugar la Fase 2 y en caso de llegar a los grupos, irá al bombo 4.

Las fases previas la disputarán Argentinos, The Strongest, San Antonio Bulo Bulo o Nacional de Potosí, Botafogo, Bahía, O´Higgins, Huachipato, D. Tolima, Independiente Medellín, Barcelona, Universidad Católica, Guaraní, 2 de Mayo, Sporting Cristal, Alianza Lima, Liverpool, Juventud de las Piedras, Carabobo y D. Táchira