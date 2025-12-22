¿Cuánto perdió Barcelona al no entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Cotejo entre Independiente del Valle vs. Barcelona SC, por la fecha 10 del Primer Hexagonal, de la serie A del fútbol Ecuatoriano.

Barcelona se quedó con las manos vacías en el 2025. El equipo amarillo, dirigido por el entrenador español, Ismael Rescalvo, terminó en el tercer lugar del campeonato nacional en el hexagonal por el título.

La derrota ante Independiente del Valle en la última fecha sacó al equipo porteño del segundo lugar de la tabla y perdió el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Liga de Quito desplazó a los amarillos y se matriculó directo a la fase de grupos.

Barcelona, al cerrar el año de su centenario en tercer lugar, perdió cerca de 4 millones de dólares por la participación internacional en la Conmebol Libertadores. Ahora deberá jugar repechaje y solo tiene asegurado un ingreso de 500 000 dólares por ir a la Libertadores desde la fase 2.

Deberá superar a dos rivales para meterse en la fase de grupos. Antonio Alvarez, el presidente del ídolo, no se ha pronunciado cómo se tiene planificado la estructuración del presupuesto para la nueva temporada.