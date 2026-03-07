Barcelona gana a Emelec por la tercera fecha del campeonato con gol de Darío Benedetto

Guayaquil, sábado 07 marzo del 2026En el estadio Banco Pichincha, Barcelona se enfrenta a Emelec en el tradicional "Clásico del Astillero" que se juega por la #3 fecha de la LigaEcuabet.Fotos: César Muñoz/API

Barcelona pintó de amarillo el Clásico del Astillero, previo a su viaje al partido de vuelta de la Copa Libertadores. El delantero argentino Darío Benedetto anotó el único tanto del partido, tras definir dentro del área del equipo rival. El atacante aprovechó un centro rasante enviado por el lateral Luis Cano.

El remate preciso del delantero extranjero superó la resistencia del guardameta Pedro Ortiz, quien no pudo desviar el balón hacia afuera. Aunque el golero eléctrico se estiró al máximo para intentar bloquear el esférico, la trayectoria de la pelota terminó en el fondo del arco.

Barcelona SC administró la ventaja obtenida mediante un esquema defensivo sólido que impidió las arremetidas constantes de los volantes creativos del equipo millonario. El medio campo recuperó balones claves para iniciar contraataques rápidos que pusieron en riesgo la estabilidad de la zaga defensiva contraria.

Emelec, por su parte, intentó igualar las acciones a través de centros laterales y jugadas de balón parado que fueron despejadas por los centrales. Actualmente, el cuerpo técnico amarillo destaca la disciplina mostrada por sus dirigidos para neutralizar las fortalezas individuales de los delanteros del cuadro azul.