¿Qué necesita Barcelona SC para clasificar a octavos de final en la Copa Libertadores 2026?

Barcelona Sporting Club se encuentra en una situación crítica en la Copa Libertadores 2026, ubicándose en el último lugar del Grupo D con apenas 3 puntos y una diferencia de goles desfavorable de -4. El reto de Barcelona es no ser último y seguir los pasos de Liga de Quito y de Independiente del Valle que ya tienen cupo en los octavos de final de Libertadores.

El triunfo 1-0 de Barcelona ante Boca Juniors en Guayaquil encendió una pequeña luz de esperanza, pero el margen de error para el 'Ídolo del Astillero' se ha reducido a cero si aspira a meterse entre los 16 mejores equipos del continente.

Para lograr la heroica clasificación a los octavos de final, el equipo dirigido por César Farías está obligado a ganar los dos partidos restantes de la fase de grupos. El primer gran desafío será este jueves 21 de mayo como visitante frente a la Universidad Católica de Chile, un rival directo que suma 7 unidades.

Posteriormente, los toreros deberán cerrar la etapa en Brasil el 28 de mayo, donde buscarán una victoria histórica ante el líder del grupo, Cruzeiro, que actualmente comanda la zona con 8 puntos.

Además de conseguir los 6 puntos en juego para alcanzar la línea de las 9 unidades, Barcelona SC necesita con urgencia mejorar su diferencia de goles y prender la calculadora. El club guayaquileño requiere que Cruzeiro y Boca Juniors (que tiene 7 puntos y +2 de gol diferencia) dejen puntos en el camino.

Idealmente, los amarillos necesitan que la Universidad Católica no sume más en el torneo y que Boca pierda terreno en la jornada final, permitiendo que el milagro de la clasificación se defina por puntaje o por los criterios de desempate de la Conmebol.

En caso de que el milagro para los octavos de final no se concrete, Barcelona SC no debe perder de vista el premio de consolación: el tercer lugar del grupo.

Terminar en dicha posición le otorgaría el pase automático a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, lo que representaría un importante bálsamo tanto en lo deportivo como en lo económico tras el turbulento inicio de temporada. Para lograrlo, sumar en Santiago y Belo Horizonte sigue siendo la única vía de escape para mantener la competencia internacional en el segundo semestre del año.