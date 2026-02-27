Barcelona tendrá un calendario apretado entre el campeonato y la Copa Libertadores 2026

Barcelona tendrá dos semanas intensas. Una vez que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) definió la hora y la fecha para los duelos de ida y vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tendrá dos semanas apretadas entre partidos y el viaje a Brasil.

El periplo de partidos comenzará el domingo 1 de marzo. Barcelona visitará a Deportivo Cuenca, por la segunda fecha del campeonato. El juego será a las 17:00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El equipo amarillo decidió no aplazar el partido para enfrentar los dos torneos.

Después del partido ante los morlacos, Barcelona tendrá que volver a Guayaquil para jugar ante Botafogo, el martes 3 de marzo del 2026, a las 19:30, por el duelo de ida de la fase 3 del torneo más importante del Continente.

El DT César Farías tiene un plan para comenzar a rotar jugadores pensando competir en los dos torneos. Comenzará a trabajar de inmediato primero para tratar de llevarse los tres puntos desde Cuenca y luego sumar en la Copa.

El pedido de Barcelona a LigaPro fue agendar el juego ante Emelec en el denominado Clásico del Astillero por la tercera fecha del campeonato para el sábado 7 de marzo del 2026.

Después del juego ante los azules, Barcelona viajará a Brasil para el duelo de revancha ante Botafogo. El plan del ídolo porteño es meterse a la fase de grupos del torneo y buscará asegurar los tres millones de dólares.