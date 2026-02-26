Barcelona recibirá una inyección económica por avanzar de fase en la Copa Libertadores 2026

Barcelona festejó la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 y eso se convirtió en una fuente de ingreso clave para un equipo que tuvo una disminución en su presupuesto para esta temporada. Hasta el momento ha logrado un ingreso de 1,1 millones de dólares.

Por la participación en la Fase 2, el equipo torero recibió 500 000 dólares. Al avanzar a la Fase 3 representará un ingreso de 600 000 dólares. Es decir, en total, ha tenido 1,1 millones. Este ingreso ayuda a sostener el presupuesto que bordea los 7 millones de dólares.

Barcelona también apunta a meterse en la fase de grupos de la Libertadores. Meterse en esa fase de grupos representará a cerca de 3 millones de dólares. Pero también hay premios económicos que puede representar otro millón de dólares.

En el caso de que Barcelona no pueda clasificar a la fase de grupos y no logre superar a Botafogo podrá clasificar a la fase de Grupos de la Copa Sudamericana. Al mismo tiempo, Barcelona tendrá que pelear por el título local.