Conmebol confirmó que Ecuador será sede de Copa Libertadores Femenina 2026 en octubre

La Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol) confirmó que Ecuador será sede de la Copa Libertadores Femenina 2026. El torneo se disputará del 15 al 31 de octubre en suelo tricolor. Esta será la tercera ocasión en que el país alberga el torneo, tras las ediciones realizadas en 2019 y 2022.

Luego de la última edición celebrada en Argentina, el máximo organismo del fútbol sudamericano volvió a escoger a Ecuador para organizar la competencia más importante de clubes femeninos del continente.

El representante nacional saldrá del campeón de la Superliga Femenina, que comenzará a finales de febrero, y además el país contará con un cupo adicional por su condición de anfitrión.

El vigente campeón, Corinthians, intentará defender el título y mantener la hegemonía brasileña que ha marcado las últimas temporadas del torneo. Así, Ecuador volverá a estar en el centro del fútbol femenino sudamericano en octubre de 2026.