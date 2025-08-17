Liga de Quito empata 1-1 con el Manta por la fecha 25 de LigaPro en el Rodrigo Paz Delgado

Campeonato nacional Liga ECUABET de fútbol. Liga de Quito (LDU) vs Manta. Partido jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Liga de Quito empató ante el Manta FC 1-1 por la fecha 25 de la LigaPro este domingo 17 de junio del 2025.

Los albos dominaron las acciones del partido desde el inicio del cotejo. Liga con Melvin Díaz, extremo izquierdo, fue determinante en el área chica del rival.

Los ataques de Liga no cesaron, pero Félix Zambrano, portero del Manta, se alzó como figura del primer tiempo para dejar su arco en cero y frenar las aspiraciones de los locales.

Las escuadras se fueron al descanso con el marcador igualado 0-0.

Fernando Cornejo levantó un centro perfecto para que Alejandro Cabezas meta un cabezazo que nuevamente Zambrano ahogó el grito de gol.

Liga se convertía en un vendaval en el terreno de juego, pero la respuesta del Manta de cerrarse en su campo hacía imposible para los albos encontrar el espacio para abrir el marcador.

Los cambios llegaron en la plantilla de Liga que buscaba con desesperación y acciones erradas la malla de la portería de Zambrano.

La fortuna llegó para el Manta que aprovechó la desesperación del rival, y en el minuto 78 Jostin Alman, sorprendió al portero Domínguez con un cabezazo que abría el marcador a favor de la visita, 0-1.

Pero Liga la buscó y con los nueve minutos de adición logró in extremis anotar el gol del empate para salvar un punto en su reducto 1-1.

Manta enfrentará a Mushuc Runa el próximo sábado. Por su parte Liga recibirá a El Nacional por la fecha 26 de la LigaPro.