El DT César Farías sueña con llevar a Barcelona a la pelea de la Copa Libertadores 2026

César Farías, el entrenador venezolano de Barcelona, ha logrado ganarse la confianza del hincha de Barcelona en el primer trimestre de la temporada. Llevó a Barcelona a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la fase 2 del torneo y consiguió el segundo triunfo del ídolo ante Liga de Quito, en el Rodrigo Paz.

Aunque la directiva de Barcelona ha reconocido que el presupuesto del equipo en este año es uno de los más bajos de los últimos años, el criterio de contratación de refuerzos tuvo el ojo de Farías. Previo al arranque de la fase de la Copa, el estratega pidió respaldo de todos los hinchas.

"Sabía que este equipo llegaría a fase de grupos jugando mejor, con mejor rendimiento. Este equipo está sacando ceros en su arco, hay un equipo sólido y hemos ganado partidos de visitante. Cuando ganamos, todos somos Barcelona SC. Cuando se pierde, también debemos ser todos", dijo el técnico.

Barcelona comenzará su participación en la Libertadores ante el poderoso Cruzeiro. Es un equipo brasileño cotizado en muchos millones de dólares. "No importan los millones de dólares que tenga al frente como rival, este equipo puede ir con convencimiento, sin fanfarronear. La calle se la gana con la preparación y el convencimiento. Queremos generar ese ambiente con la gente, que su aliento sea mágico y que nos permita ayudar a conquistar los tres puntos", dijo

No importan los millones de dólares que tenga al frente como rival, este equipo puede ir con convencimiento. César Farías/ DT de Barcelona

Farías dejó en claro que el triunfo ante los albos ya quedó en el pasado y que toda la concentración del plantel está puesta en el duelo internacional. "Ya no hablemos del partido de Liga, ya hay que hablar de Cruzeiro. Si seguimos pensando en algo que ya pasó, no nos hará bien", dijo el director técnico del Ídolo del Astillero.