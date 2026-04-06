Barcelona, Liga de Quito, Independiente del Valle: horarios y rivales en Copa Libertadores

La fase de grupos de la edición 67 de la Copa Libertadores comienza este martes 7 de abril del 2026 con 32 equipos en carrera, cuatro de ellos ecuatorianos. Barcelona SC, Liga de Quito e Independiente del Valle saldrán con todo en busca de llegar a la final del próximo 28 de noviembre en Montevideo.

Los dirigidos por el venezolano César Farías, arrancan la fase de grupos como locales. Recibirán a Cruzeiro de Brasil, en el estadio Monumental, en Guayaquil, a las 19:00.

Mientras el Cruzeiro debutará en esta edición del torneo continental, que ganó en 1976 y 1997, Barcelona jugará el quinto partido, tras lograr las hazañas de eliminar en las fases previas del torneo al Argentinos Juniors y al Botafogo de Brasil.

El partido será trascendental para las aspiraciones de ambos equipos, en la primera ocasión que se enfrentarán por la Libertadores.

Liga de Quito ya está en Bolivia

El equipo Albo, por su parte, ya concentra en Bolivia para enfrentar a Always Ready, con la baja del defensa haitiano Ricardo Adé. El encuentro será a las 17:00 (hora de Ecuador) en el estadio Municipal de El Alto.

El equipo ecuatoriano llega con la urgencia de sumar tras la derrota 0-2 que tuvo el viernes frente a Barcelona, el campeonato local. La ausencia de Adé podría ser cubierta por el ecuatoriano Luis Segovia o por el uruguayo Gian Franco Allala.

Finalmente, Independiente del Valle, que integra el Grupo H, se medirá ante Rosario Central el jueves 9 de abril. El partido se jugará a las 17:00 en el estadio Gigante de Arroyito, en Argentina.

Los Rayados del Valle se mantienen como líderes de la LigaPro con 16 puntos. El sábado vencieron 2-0 a Orense.

Ecuatorianos que jugarán la Copa Libertadores