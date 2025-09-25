Copa Libertadores: Flamengo visita a Estudiantes con Gonzalo Plata como protagonista

Gonzalo Plata define ante el golero Fernando Muslera, en el partido entre Flamengo vs. Estudiantes de La Plata, jugado el 18 de septiembre del 2025.

Con el viento en contra, Estudiantes apelará a su oficio e historia en la Copa Libertadores para torcer la candidatura del Flamengo, al que recibirá la noche del jueves 25 de septiembre en el cierre de los desquites de los cuartos de final.

El Estudiantes vs. Flamengo se juega a las 19:30 de Ecuador. ¿Dónde ver el partido? Será transmitido por ESPN y Disney Plus, en señales de cable y streaming, respectivamente.

La principal novedad en el 'Fla' es el retorno de Gonzalo Plata. El ofensivo ecuatoriano fue expulsado, injustamente, en el partido de ida. La Conmebol decidió anular su sanción tras la revisión de los videos y una impugnación impulsada por el poderoso cuadro brasileño.

Gonzalo Plata disputa el esférico con el defensor argentino, Facundo Rodríguez, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. AFP

El 'Pincha' ya dio muestras de que no olvida su mística internacional, que le permitió alzar cuatro coronas del principal torneo de clubes de América, la última de ellas en la temporada 2009.

En Rio de Janeiro, la semana pasada, Estudiantes estuvo cerca de ser goleado, pero consiguió volver con vida a La Plata con un 2-1 en contra, un resultado razonable para tratar de someter al coloso carioca.

Las alineaciones de Estudiantes y Flamengo

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Gabriel Neves, Santiago Ascacíbar; Cristian Medina, Guido Carrillo.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Gonzalo Plata; Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro