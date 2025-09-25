Gian Franco Allala (izquierda), de Liga de Quito, disputa con Emiliano Rigoni, de Sao Paulo, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Sao Paulo vs. Liga de Quito. El jueves 25 de septiembre del 2025, el cuadro paulista recibe al 'Rey de Copas' en el estadio Morumbí, desde las 17:00. La 'U' llega al partido con una ventaja de dos goles, tras la victoria conseguida el 18 de septiembre, en el juego de ida.

Los albos vencieron por 2-0 a los tricolores, dirigidos por Hernán Jorge Crespo. Bryan Ramírez y Michael Estrada marcaron los goles, que generaron la ilusión de la hinchada alba. Sin embargo, Sao Paulo prepara toda su ofensiva para intentar imponer condiciones desde los primeros minutos.

¿Dónde ver el Sao Paulo vs. Liga de Quito, por los cuartos de final de la Copa Libertadores? El juego se verá por ESPN, en televisión satelital y por cable. Además, el cotejo se mirará en Disney Plus, en streaming.

El ganador de esta serie de cuartos de final de la Copa Libertadores se encontrará en semifinales con el todopoderoso Palmeiras, que venció a River Plate por un marcador global de 5-2.

El técnico Tiago Nunes y sus jugadores están concentrados en lograr un resultado positivo. A la 'U', para clasificarse, le basta un empate, una caída por la mínima diferencia. Si pierde por dos goles, la llave se irá a penales.