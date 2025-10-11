Dragonas cayó ante Ferroviária por los cuartos de final de Copa Libertadores Femenina

Las Dragonas IDV cayeron 3-0 ante Ferroviária, de Brasil, por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina este sábado 11 de octubre del 2025.

El partido disputado en el estadio Nuevo Francisco Urbano permitía uno de los equipos instalarse en la semifinal del torneo continental.

El quipo de las Dragonas llegó a cuartos al terminar como segundo en el Grupo A con 7 puntos, los mismos que Corinthians, el actual campeón, pero con peor gol diferencia.

Por su parte, Ferroviária se metió a esta fase del torneo al lograr el primer lugar del Grupo B, con 7 puntos en la clasificación.

El partido que estaba pactado para las 18:00 tuvo un retraso de 45 minutos por una pertinaz lluvia acompañada de tormenta eléctrica que impidió su arranque.

Finalmente a las 18:45 la jueza del partido constató las condiciones de la cancha tras la disminución de la lluvia y dio el pitazo inicial.

A los cinco minutos del arranque llegó la sorpresa para las visitantes que vieron caer su portería tras un tiro de esquina que fue aprovechado por Raquel y puso en ventaja al equipo brasileño 1-0.

A los 30 minutos Ferroviária aumentó su ventaja sobre Dragonas IDV. Natalia Vendito aprovechó un pase de Raquel puso el balón en el fondo de la red, para marcar el 2-0.

Las escuadras se fueron al descanso con la ventaja para las locales que con el marcador se metían a semifinales.

En el segundo tiempo las Dragonas IDV buscaron hacer daño y descontar, pero una recia defensa frenó las ganas de las ecuatorianas.

A cinco minutos del final, Andressa, mediante un golpe de cabeza, marcó el tercer gol de Ferroviária.