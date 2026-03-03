El entrenador venezolano de Barcelona, César Farías, salió expulsado en la Libertadores

El entrenador de Barcelona, César Farías, reacciona este martes, durante un partido de clasificación de la Copa Libertadores entre Barcelona y Botafogo

El entrenador venezolano César Farías registró su primera expulsión en Barcelona. El DT salió expulsado ante Botafogo en el partido en la ida de la tercera ronda de la Copa Libertadores. El DT fue expulsado por empujar a un rival durante una jugada en el minuto 75. El partido terminó 1-1 y sin el técnico en la banca.

El técnico venezolano se molestó con Alexander Barboza, del Botafogo, quien despejó un balón dentro de la zona del cuerpo técnico, y estuvo cerca de darle un pelotazo al estratega amarillo. A pesar de que la pelota no impactó y el DT intentó empujar y golpear en el cuerpo del defensor argentino.

Farías le dedicó varios insultos al jugador de Botafogo, por lo Wilmar Roldón mostró la cartulina roja al venezolano y le pidió que salga de la cancha. El DT intentó convencer al árbitro colombiano de cambiar su decisión, pero el árbitro estuvo seguro y le exigió que salga del terreno de juego.

Después de la salida del entrenador, los toreros realizaron cambios sorpresivos con el ingreso de Jefferson Wila y Jean Carlos Montaño por Milton Céliz y Joao Rojas; sin embargo, los ingresantes no tuvieron impacto en el juego.