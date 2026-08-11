Definen nuevas fechas para el partido ente IDV y Deportes Tolima por Copa Libertadores

Luego de que el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 fuera pospuesto debido al terremoto que afectó a Colombia, el luenes 10 de agosto. Independiente del Valle ya conoce su nueva fecha para enfrentar a Deportes Tolima.

Este martes 11 de agosto, la Conmebol informó que los partidos de ida y vuelta se jugarán los siguientes martes 18 y el 25 de agosto, respectivamente. Primero se jugará en Ibagué y luego en Quito. Ambos encuentros se jugarán a las 19:30.

Si bien el historial muestra que en la fase de grupos de la edición 2022 los colombianos se llevaron un triunfo de 1-0 como locales y rescataron un empate 2-2 en Ecuador, duelo donde el ecuatoriano Junior Sornoza brilló con un doblete, el actual equipo rayado llega con una madurez y un peso ofensivo superior.

Por el lado del Deportes Tolima, el reto es gigantesco. Esta será apenas su segunda participación histórica en los octavos de final del torneo continental. El conjunto dirigido por Lucas González logró sumar 8 puntos en la actual fase de grupos, dejando en el camino a equipos históricos como el Nacional uruguayo y Universitario de Perú.

Finalmente, la mesa está servida para que ambos clubes muestren su talento en busca de un pase a los cuartos de final.