Barcelona en crisis anuncia una conferencia de prensa este miércoles 12 de agosto 

Barcelona atraviesa días de crisis en la temporada 2026. La reciente salida de Antonio Álvarez de la presidencia abrió un nuevo capítulo directivo en la entidad torera. Ante esta coyuntura, la directiva ha convocado a una rueda de prensa oficial para este miércoles 12 de agosto en las instalaciones del estadio Monumental Banco Pichincha, donde se detallarán los pasos a seguir.

Ocho días después de la renuncia anunciada por Alvarez se espera un pronunciamiento oficial de la directiva que se queda al frente del club. Esto también en medio de una crisis de resultados. En el último partido ante Macará, por el campeonato Nacional, perdió 2-1 como local y esto desató una ola de incidentes y reclamos de los hinchas.

La conferencia de prensa se espera que sea liderada por Miguel Montalvo, quien toma el relevo institucional tras haber desempeñado las funciones de vicepresidente financiero dentro del directorio saliente.

Durante su intervención, el nuevo principal de la institución guayaquileña presentará de manera pormenorizada el plan de trabajo administrativo y financiero orientativo para lo que resta del año, buscando disipar las interrogantes en torno a la viabilidad económica del club y la eventual convocatoria a un proceso electoral según lo estipulado en los estatutos.

En el plano estrictamente futbolístico, la rueda de prensa servirá para oficializar la reestructuración del banquillo amarillo tras la desvinculación del estratega César Farías. La directiva dará a conocer las directrices bajo las cuales se gestionará el primer equipo, confirmando la ratificación de Pablo Trobbiani como director técnico interino hasta el cierre de la presente campaña en diciembre.

El nuevo cuerpo técnico asume con el objetivo inmediato de recomponer el funcionamiento colectivo tras los recientes reveses sufridos en la LigaPro.

El debut de Trobbiani al frente del banquillo torero no estuvo exento de dificultades, registrando una derrota 1-2 frente a Macará. A pesar de este tropiezo inicial, la dirigencia ratifica su respaldo al estratega para sostener la competitividad del plantel en el tramo decisivo de la fase regular.

La prioridad de la comisión de fútbol se centra en recuperar terreno en la tabla de posiciones y asegurar la clasificación a los torneos internacionales de la próxima temporada.

Asimismo, la dirigencia abordará el estado situacional de la plantilla profesional y la planificación del mercado de pases. Frente a las versiones sobre posibles salidas o rescisiones de contrato de figuras clave, la cúpula directiva ofrecerá balances concretos sobre la continuidad de los futbolistas sénior.

La intención del club es transmitir tranquilidad a la hinchada y blindar el vestuario frente a las especulaciones externas que han rodeado a la institución en las últimas semanas.

Finalmente, esta comparecencia ante los medios de comunicación busca restablecer los canales formales de diálogo entre la directiva, los socios y la afición de Barcelona SC. La directiva pretende establecer una línea de transparencia respecto al manejo del presupuesto operativo, los compromisos comerciales vigentes y el cronograma de actividades institucionales.

Con estas medidas, la entidad procura cerrar la etapa de transición administrativa y enfocar todos sus recursos en la consecución de los objetivos deportivos fijados para la segunda mitad del ciclo 2026.