Pogba sufre una nueva lesión y el Mónaco analiza la rescisión de su contrato 

El volante francés Paul Pogba sufrió una nueva lesión en el muslo este martes 11 de agosto de 2026, en el primer día de la concentración del Mónaco en Inglaterra, que siembra dudas sobre su futuro en el equipo del Principado.

El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 sufrió una lesión en el muslo izquierdo mientras el Mónaco se entrenaba en el centro nacional de fútbol de Inglaterra, en St George's Park, tras derrotar 3-2 al Liverpool en un amistoso el domingo.

Pogba, de 33 años, recién regresó a los entrenamientos con el equipo de la Ligue 1 después de una larga racha de problemas en la rodilla derecha.

El mediocampista solo ha disputado medio partido con el Mónaco en esta pretemporada.

Según varias fuentes cercanas al caso, la nueva lesión evidencia que Pogba está aún lejos del nivel físico necesario para iniciar el curso 2026-2027.

Tras cumplir 18 meses de una sanción de cuatro años por dopaje, Pogba solo estuvo en seis juegos de la Ligue 1 con el Mónaco la campaña pasada, con 115 minutos en el campo de juego.

El contrato de Pogba con el Mónaco estaría en peligro

Según medios deportivos como Nice Matin y Le Parisien, el AS Mónaco estaría analizando la terminación de contrato con Paul Pogba.

"El club quiere terminar mutuamente su acuerdo para el 1 de septiembre para permitir que Paul encuentre un nuevo club este año. La decisión depende de Pogba (actualmente lesionado), pero AS Mónaco informó a su entorno", escribió el periodista deportivo Fabrizio Romano en su cuenta de X, citando a los medios de comunicación.