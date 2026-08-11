El Presidente de River Plate dice que Kendry Páez no jugará más y Chelsea deberá buscarle club 

El presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo, ratificó públicamente que Kendry Páez no volverá a vestir la camiseta del equipo profesional. La decisión institucional fue comunicada formalmente tras semanas de especulaciones sobre la continuidad del mediocampista ecuatoriano en el fútbol argentino.

Según detalló la dirigencia, la medida responde a una reestructuración interna del plantel y a la necesidad de mantener la disciplina dentro del grupo de trabajo.

La postura de la directiva quedó evidenciada en la reciente actualización de la nómina para las competencias continentales. El cuerpo técnico optó por desafectar formalmente al volante juvenil de la lista de buena fe para la Copa Sudamericana, liberando ese cupo para otras alternativas del plantel principal.

Actualmente, el futbolista se encuentra realizando trabajos diferenciados mientras finaliza la ventana de transferencias.

La relación entre el entorno del jugador y el entorno 'millonario' se deterioró tras varios episodios que generaron malestar en la hinchada y el cuerpo técnico. El detonante principal ocurrió semanas atrás, cuando el volante realizó una transmisión en vivo en redes sociales junto a Gonzalo Plata mientras el equipo caía derrotado ante Rosario Central.

Este hecho aceleró las conversaciones entre la cúpula dirigencial y los representantes del jugador para dar por terminado el ciclo.

Al tratarse de una sesión a préstamo, la dirigencia de River Plate mantiene contacto directo con el Chelsea FC, club dueño de los derechos deportivos del futbolista ecuatoriano.

Ambas instituciones trabajan en los términos de una rescisión anticipada de contrato que resulte favorable para todas las partes involucradas y no afecte el patrimonio del equipo argentino.

El futuro inmediato de Kendry Páez dependerá de las opciones que gestione la escuadra inglesa en el mercado internacional actual.

La prioridad del Chelsea es ubicar al jugador en un destino donde pueda sumar minutos de juego sin interrumpir su proceso de desarrollo profesional antes de la culminación del periodo de pases.