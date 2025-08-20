Flamengo derrota a Internacional y se clasifica a cuartos de final de la Copa Libertadores

Gonzalo Plata se barre para quitarle el esférico a Wesley, de Internacional de Porto Alegre. El jugador ecuatoriano continúa brillando en el plantel de Rio de Janeiro.

Flamengo venció a Internacional de Porto Alegre y se instaló en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El 'Fla' dirigido por Filipe Luis, se impuso por 2-0, en el partido jugado en la noche del 20 de agosto del 2025, en Porto Alegre.

El seleccionado uruguayo Giorgian De Arrascaeta puso el primer tanto del partido. Luego, en el segundo tiempo, Pedro puso el 2-0. Flamengo ganó la serie con un global de 3-0, pues en el juego disputado una semana antes, el 13 de agosto, también se impuso por 1-0 con un tanto de una de sus figuras, Bruno Henrique.

El ecuatoriano Gonzalo Plata fue titular en el Flamengo y brindó la asistencia de gol para el tanto de De Arrascaeta. Por su parte, Enner Valencia entró en el minuto 83 de juego para el Internacional de Porto Alegre. 'Superman' no trascendió.

Flamengo se enfrentará con Estudiantes de La Plata en cuartos de final. Promesa de gran fútbol en una serie entre dos equipos con mucha tradición en la Copa Libertadores de América.