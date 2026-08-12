Golazo de Keny Arroyo a Flamengo en octavos de final de la Copa Libertadores 

El ecuatoriano Keny Arroyo, jugador de Cruzeiro, celebra el gol a Flamengo en Copa Libertadores

El joven ecuatoriano Keny Arroyo marcó un golazo este miércoles 12 de agosto de 2026 en el partido de Cruzeiro ante Flamengo, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro terminó 1-1 y dejó la llave abierta.

El tricolor abrió el marcador a los 52 minutos. Recibió un pase dentro del área, enganchó muy bien el balón, dejó al rival en el piso y con un remate de zurda envió el esférico al fondo de las redes.

Este es el quinto gol para 'Cheché' en la actual temporada.

En el primer tiempo el ecuatoriano intentó marcar con un potente derechazo, pero el esférico se perdió por fuera del arco.

A los 67 minutos, Lucas Paquetá empató el marcador 1-1. Había ingresado al minuto 65 y luego de un cobro de tiro libre el balón topó en el travesaño, pero el brasileño estuvo listo para captar el rebote con la zurda marcar el tanto para Flamengo.

El partido de vuelta se jugará el siguiente miércoles 19 de agosto, a las 19:30 en el Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro.