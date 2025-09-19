Gonzalo Plata sí jugará con Flamengo ante Estudiantes; Conmebol levantó sanción

El árbitro colombiano Andrés Rojas expulsó a Gonzalo Plata, a los 80' del juego de cuartos de final entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.

Flamengo contará con Gonzalo Plata, en el partido de vuelta de los cuartos de final ante Estudiantes de La Plata. El seleccionado nacional fue expulsado en el cotejo de ida, disputado el 18 de septiembre en Rio de Janeiro.

Sin embargo, tras la difusión de los audios del VAR, liberados por la Conmebol, el 19 de septiembre, el 'Fla' encontró vía libre y argumentos para buscar que Plata pueda ser alineado en el cotejo de vuelta, del 25 de septiembre en Argentina.

En su página web, Flamengo anunció que, tras presentar un reclamo al órgano rector del fútbol sudamericano, la Conmebol aceptó el recurso. Por ello, el futbolista tricolor sí jugará en el juego ante los argentinos.

En su presentación de los audios del VAR, la Conmebol determinó que la expulsión a Plata fue "errónea". De acuerdo con el organismo, "el árbitro (Andrés Rojas) observa la acción, pero amonesta, de forma errónea, al atacante número 50".

Flamengo emitió un duro comunicado dirigido a la Conmebol, en la que rechazó las decisiones erróneas tomadas por el árbitro Andrés Rojas. Además, pidió al organismo rector de los torneos sudamericanos que se elimine la roja al ecuatoriano.

La jugada en mención, ocurrió en el minuto 80 del duelo. Plata entró a trabar con el defensa argentino Facundo Rodríguez, exLiga de Quito, pero el árbitro Rojas consideró que hubo un planchazo. El VAR no intervino, pues no se trataba de una falta dentro del área, ni confusión de nombres de futbolistas o roja directa, sino una doble amonestación.