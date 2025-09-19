Emelec vs. El Nacional, un partido intenso de emociones en la cancha de Teleamazonas

Sergio Quintero, volante de Emelec, durante un entrenamiento en el complejo de Los Samanes. Emelec recibe a El Nacional, en el estadio Capwell, sin público.

Emelec vs. El Nacional, en la cancha de Teleamazonas. El domingo 21 de septiembre del 2025, habrá un partido intenso por esta señal. El juego se transmite desde las 15:45, a nivel nacional. Fútbol para todos.

Eléctricos y criollos están atraviesan una crisis futbolística. Emelec llega a este compromiso luego de haber sido goleado 4-0 por Barcelona, en la fecha 28 del Campeonato Ecuatoriano. En el partido hubo disturbios y por ello, el cuadro eléctrico recibió una sanción económica e institucional.

Los eléctricos no podrán jugar con público sus próximos cuatro partidos de local. Además, deben cancelar una multa de USD 30.000. Luego de cumplir la sanción, la general del escenario, que da a la avenida Quito, no podrá ser usada por otras dos jornadas más del certamen nacional.

Emelec ocupa el noveno lugar de la tabla de posiciones, con 38 puntos. En cambio, El Nacional está en el puesto 11, con 34. Tras perder el Clásico, el 'Ballet', dirigido por Guillermo Duró, resignó las opciones de poder acercarse al hexagonal del título, en donde participan los seis primeros de la tabla.

José Francisco Cevallos, volante de Emelec. @Emelec

El Nacional, por su parte, llega al partido tras su sorpresiva eliminación en la Copa Ecuador. El cuadro militar, campeón de la edición 2024, quedó fuera de la competición por penales ante el 9 de Octubre.