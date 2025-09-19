Mushuc Runa vs. Independiente del Valle, un partido intenso en la cancha de Teleamazonas

Claudio Spinelli, delantero de Independiente del Valle, forcejea con un jugador de Once Caldas. Los rayados juegan, a la par, Campeonato ecuatoriano y Copa Sudamericana.

Mushuc Runa vs. Independiente del Valle, en la cancha de Teleamazonas. Es un partido de fuerzas disparejas: los del 'Ponchito' ocupan el último lugar con 23 puntos en 28 partidos. Su rival es el mejor equipo del torneo: 62 puntos y un liderato indiscutible en el Campeonato ecuatoriano.

¿Cuándo se juega el Mushuc Runa vs. Independiente del Valle? El partido se disputará el sábado 20 de septiembre del 2025. Teleamazonas transmite el cotejo, desde las 13:55. Fútbol para todos y en señal abierta.

Independiente del Valle llega al partido tras haber perdido 2-0 como local, ante Once Caldas, por la Copa Sudamericana. El elenco rayado mira comprometidas sus opciones de avanzar a las semifinales del torneo. El miércoles 24 de septiembre jugará el partido de vuelta, en Manizales.

El técnico de los rayados, Javier Rabanal, tiene previsto probar con algunos jugadores suplentes para este compromiso. Independiente del Valle ya aseguró su puesto como el mejor equipo de la temporada, pues el escolta -Barcelona- está a 12 puntos y el tercero, Liga de Quito, está a 14 unidades.