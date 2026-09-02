Independiente del Valle fija los precios de las entradas para los cuartos de final de Libertadores 

Independiente del Valle prepara una nueva noche de gala internacional en Quito. La directiva del conjunto 'Rayado' confirmó de manera oficial la escala de precios y la logística de boletería para el vital compromiso frente a Flamengo, correspondiente al partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Con el objetivo de registrar un marco de público masivo y hacer sentir la localía en la capital, el club apostó por fijar valores accesibles para la fanaticada ecuatoriana en las distintas localidades de la cancha.

El encuentro está programado para disputarse el próximo jueves 10 de septiembre de 2026, a partir de las 19:30 (hora local), sobre el césped del estadio Olímpico Atahualpa. Para esta cita continental, la dirigencia determinó que los sectores de general, preferencia y general noroccidental (destinada a la hinchada visitante) tengan un valor unificado de 10,00 USD.

Por su parte, los aficionados que busquen mayor comodidad podrán adquirir boletos para la tribuna a 15 USD, mientras que la localidad de palco quedó establecida en 25 USD.

El proceso de comercialización de los tickets se llevará a cabo íntegramente a través de la plataforma digital oficial de SuperTicket Ecuador (tickets.superticket.ec), garantizando un acceso rápido y seguro para los usuarios.

La venta al público general quedará habilitada formalmente a partir del viernes 4 de septiembre de 2026 y se mantendrá activa de forma continua hasta agotar el aforo disponible o hasta el día previo al evento deportivo. Adicionalmente, el portal web habilitará la reserva y adquisición anticipada de pases de parqueadero para los asistentes.

En el aspecto deportivo, el plantel dirigido por el cuerpo técnico negriazul llega a esta instancia tras superar con solvencia las etapas previas, consolidando un esquema de juego dinámico que combina el talento de su cantera con futbolistas de trayectoria internacional.

La dirigencia del club confía en que la respuesta del aficionado capitalino sea masiva, buscando generar una atmósfera de apoyo incondicional que impulse al equipo a obtener un resultado favorable en casa antes de afrontar el duelo de vuelta en suelo brasileño.

Las autoridades del escenario deportivo y la directiva de Independiente del Valle recordaron a la hinchada la importancia de realizar sus compras únicamente en los canales digitales autorizados para evitar fraudes o la falsificación de entradas.

Asimismo, se informó que los accesos al estadio Olímpico Atahualpa se abrirán con tres horas de anticipación el día del partido, implementando controles de seguridad estrictos en los anillos perimetrales para asegurar el normal desarrollo del espectáculo futbolístico.