Independiente del Valle empató 2-2 frente a U. Católica por la fecha 27 de la LigaPro

IDV iba por conseguir una racha de 12 triunfos seguidos; la 'Chatoleí' se lo impidió

Independiente del Valle recibió a Universidad Católica este sábado 29 de agosto a las 13:00 por la fecha 27 de la LigaPro 2026.

El líder del campeonato llega con 11 victorias consecutivas y buscó convertirse en el equipo con la mejor racha de triunfos en una misma edición del torneo, si sumaba una nueva victoria.

El vigente campeón y actual líder de la LigaPro 2026, Independiente del Valle, se encontró con una sólida Universidad Católica en esta nueva jornada del campeonato ecuatoriano.

Universidad Católica terminó el partido con siete remates totales y tres al arco. El equipo dirigido por Diego Martínez encontró espacios para atacar y tuvo en Mauro Díaz a uno de sus principales conductores.

Independiente del Valle tuvo dificultades para controlar el balón durante el inicio del encuentro y encontró problemas para salir desde su propio campo.

Con el desarrollo del partido, el equipo ‘rayado’ mejoró y el juego por las bandas se convirtió en una de sus principales alternativas para llegar al ataque.

Universidad Católica continúa en la pelea por acercarse a los primeros lugares, mientras Independiente del Valle mantiene su objetivo de sostenerse en la parte alta de la clasificación.

Los ‘rayados’ lideran con 68 puntos

El empate deja a ambos equipos con un punto en la fecha 27.

Independiente del Valle llega a esta fecha como líder de la tabla con 68 puntos. El conjunto de Sangolquí atraviesa además un momento destacado a nivel internacional después de conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, una instancia a la que regresó después de 10 años.

Para avanzar, IDV eliminó a Deportes Tolima de Colombia y ahora enfrentará a Flamengo de Brasil en los cuartos de final del torneo continental.