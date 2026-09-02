Gonzalo Plata no supera los exámenes médicos y regresa al Flamengo tras caerse su fichaje 

El extremo ecuatoriano Gonzalo Plata no jugará en el Dinamo de Moscú. Aunque el atacante tricolor ya se encontraba en la capital rusa para cerrar su vinculación y vestir la camiseta del conjunto moscovita, el traspaso se cayó de forma definitiva en la etapa final del proceso debido a inconvenientes detectados durante la revisión médica obligatoria.

Durante la evaluación física, los médicos del club ruso identificaron un problema articular que no garantizaba la continuidad competitiva exigida por la institución. Ante esta alerta, el departamento médico no dio el aval correspondiente para proceder con la firma del contrato definitivo, frenando de inmediato una de las operaciones más destacadas del mercado para el futbolista tricolor.

Frente a la negativa inicial, el entorno de representación del jugador intentó renegociar las condiciones del acuerdo. La propuesta planteada consistía en transformar la compra directa en un préstamo por una temporada con opción u obligación de compra condicionada a la cantidad de partidos disputados. Sin embargo, la directiva del Dinamo de Moscú rechazó la alternativa y dio por concluidas las conversaciones de forma irrevocable.

La caída del traspaso representa un giro importante en el aspecto económico para el Flamengo. El conjunto de Río de Janeiro tenía prácticamente acordada la venta del tricolor por una cifra cercana a los 12 millones de dólares, un ingreso financiero considerable que finalmente no ingresará a las arcas del club carioca tras el colapso de la negociación en territorio europeo.

Tras confirmarse la cancelación del fichaje, Gonzalo Plata emprende el retorno a Brasil para reincorporarse a la disciplina del Flamengo. Al mantener un contrato vigente con el Mengão, el atacante deberá ponerse inmediatamente a las órdenes del cuerpo técnico para reinsertarse en la planificación del primer equipo y competir por un puesto en las distintas competiciones de la temporada.