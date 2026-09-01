Juan Riquelme Angulo da el salto a Inglaterra: ¡la joya joven de Independiente a Sunderland!

El mercado de pases del fútbol internacional vuelve a poner los ojos sobre la cantera de Independiente del Valle. En esta oportunidad, el joven delantero ecuatoriano Juan Riquelme Angulo ha sellado su vinculación con el Sunderland AFC de Inglaterra, concretando una de las transferencias más destacadas de la temporada para el balompié tricolor. La operación refleja el constante interés de los clubes británicos por captar al talento emergente formado en el país.

A sus 18 años recien cumplidos, el espigado centrodelantero de 1,93 metros de estatura da el salto al balompié europeo tras haber mostrado chispazos de su capacidad goleadora tanto en el torneo local como en certámenes continentales. Su potencia física, juego aéreo y presencia dentro del área llamaron la atención de los ojeadores internacionales, consolidándolo como una de las máximas promesas ofensivas del fútbol sudamericano.

La transferencia hacia el Sunderland AFC, valorada en alrededor de 5.7 millones de dólares, representa un importante ingreso económico para la institución de Sangolquí y ratifica la efectividad de su modelo de formación deportiva. Con esta venta, el club 'Rayado' vuelve a posicionar a una de sus figuras en el competitivo ecosistema del fútbol británico, sumándose a la lista de exportaciones de alto perfil de las últimas campañas.

Aunque el objetivo final del atacante es llegar a disputar la codiciada Premier League, su primer gran desafío estará en la EFL Championship. El Sunderland, un club de enorme tradición e historia en el fútbol inglés, compite intensamente en la segunda división con la firme aspiración de retornar a la máxima categoría, brindándole al joven artillero un escenario exigente para adaptarse al ritmo y rigor del fútbol europeo.

El salto de Angulo a Inglaterra genera gran expectativa en la afición ecuatoriana, que sigue de cerca la evolución de la nueva camada de futbolistas en el exterior. Su desarrollo en el balompié inglés será fundamental no solo para la consolidación de su carrera profesional a nivel de clubes, sino también para futuras convocatorias a la Selección Nacional de Ecuador en el ciclo competitivo de absoluta.

Con esta incorporación, Juan Riquelme Angulo asume el reto más importante de su incipiente trayectoria deportiva. El delantero buscará ganarse un puesto en la alineación titular de los 'Black Cats', demostrar su valía goleadora en el exigente calendario británico y abrirse paso definitivamente hacia la elite del fútbol mundial.