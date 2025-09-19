¿Cuándo juega Liga de Quito vs. Sao Paulo el juego de vuelta de cuartos de final de Libertadores?

Los jugadores de Liga de Quito celebran el primer gol ante Sao Paulo convertido por Bryan Ramírez, en el partido jugado el 18 de septiembre del 2025.

¿Cuándo juega Liga de Quito ante Sao Paulo? El cuadro universitario está ilusionado con la posibilidad de acceder a la semifinal de la Copa Libertadores 2025. Los universitarios ganaron 2-0 el partido de ida, jugado el jueves 18 de septiembre, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Los universitarios vencieron con goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada. El partido de vuelta se jugará el jueves 25 de septiembre, en el estadio Morumbí de Sao Paulo, desde las 17:00 (hora de Ecuador).

¿Qué necesita LDU para clasificarse ante Sao Paulo? Un empate, una derrota por 1-0 o la victoria por cualquier marcador colocarán a los azucenas en las semifinales, una instancia a la que no llegan desde 2008, la temporada en la que lograron coronarse campeones del torneo con el DT Edgardo Bauza.

Pablo Maia (rojo y negro) disputa el esférico con Carlos Gruezo, de Liga de Quito. Observan Leonel Quiñónez y Ricardo Adé (4). AFP

Antes de medirse con los tricolores brasileños, Liga de Quito jugará el domingo 21 de septiembre del 2025 contra Universidad Católica, por el Campeonato Ecuatoriano. El partido se jugará a las 16:00.

Luego del partido, la 'U' emprenderá el viaje, en vuelo chárter, hacia Sao Paulo para definir su clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores. El técnico de los albos, Thiago Nunes, aseguró que su equipo está en condiciones de dar la pelea en el Morumbí y regresar con la clasificación.