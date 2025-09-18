Tiago Nunes: 'tenemos las condiciones y la capacidad competitiva para pasar la serie'

Liga de Quito logró una victoria clave en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Venció este jueves 18 de septiembre 2-0 a Sao Paulo en el estadio Rodrigo Paz Delgado y sueña con meterse en la siguiente fase.

El estratega brasileño se mostró emocionado en la conferencia de prensa y felicitó a los jugadores albos por el resultado logrado. Aunque prefirió no profundizar de algunos pasajes del partido donde los brasileños dominaron, destacó el resultado logrado en la altitud de Quito.

Analizó el cotejo desde la parte táctica. “El equipo se paró bien. Jugar Copa Libertadores en este estadio y en cuartos de final es tener altos y bajos. Mantener el arco el cero es algo para valorar bastante”, manifestó en su intervención.

El entrenador ponderó la importancia del triunfo ante un rival como el Sao Paulo de Brasil. "Vencer a Sao Paulo en cualquier situación es complicado, de visita sabemos que sufren muy pocos goles. Sabemos que no será fácil pero tenemos condiciones para jugar con una capacidad competitiva para pasar la serie", dijo.