EN VIVO: Liga de Quito vs. Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores
LDU recibe a Sao Paulo en el estadio Rodrigo Paz Delgado este jueves 18 de septiembre. Los albos se aferran a llegar a otra final en la Copa.
Encuentro entre Liga de Quito VS Sao Paulo de Brasil por Copa Libertadores en el estadio Rodrigo Paz
API
Compartir
Actualizada:
18 sep 2025 - 17:57
Liga de Quito recibe a Sao Paulo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, este jueves 18 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Los albos se aferran al sueño de volver a meterse en una final del torneo más importante del Continente.
LDU empezó con algunos apuros, pero luego controlando la pelota y apareció Bryan Ramírez para romper el 1-0 en el partido. El volante albo fue inteligente en la definición de la jugada.
Compartir