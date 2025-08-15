¿Cuándo juegan Liga de Quito vs. Botafogo, la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores?

Leonel Quiñónez (derecha) intenta arrebatarle el esférico a Artur, de Botafogo, en el partido de los octavos de final ida, jugado en Rio de Janeiro, el 14 de agosto del 2025.

Serie abierta. Liga de Quito perdió 1-0 ante Botafogo, con un gol tempranero, a los 14 segundos de partido. Sin embargo, los universitarios tienen la oportunidad de dar la vuelta al resultado y jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Artur marcó el único tanto del partido. Pero la 'U' tuvo la virtud de sacudirse del golpe inicial y fue protagonista del partido. Los albos merecieron el empate, pero sus futbolistas ofensivos no pudieron vulnerar al golero John.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta? Los albos serán locales ante Botafogo, vigente campeón de América, el jueves 21 de agosto del 2025. El partido está pactado para las 17:00 (hora de Ecuador).

Se espera que el estadio Rodrigo Paz Delgado luzca lleno para el compromiso. Las entradas ya están a la venta, en la modalidad en línea, en la web de superticket. Según consta en la página, ya hay pocas entradas disponibles.

Los precios de las entradas son: general, USD 20; tribuna oriental, USD 25; tribuna occidental, USD 29 y palco, USD 59. Los niños de entre 2y 12 años no pagan, pero se debe realizar un proceso en la web de superticket para recibir su entrada.