Libertadores 2026: definidos los cruces para semifinales; tres clubes brasileños y un argentino

Giorgian de Arrascaeta (10), celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre el Flamengo e IDV.

La Copa Libertadores 2026 entra en su etapa decisiva tras la conclusión de una vibrante fase de cuartos de final, pero ahora ya sin equipos ecuatorianos. Cuatro de los clubes más influyentes del continente han asegurado su lugar entre los mejores del certamen, dejando en el camino a rivales de peso y perfilando un tramo final electrizante en la búsqueda de la ansiada 'Gloria Eterna'.

En el primer cruce de semifinales, Fluminense se verá las caras con Palmeiras en un apasionante duelo entre conjuntos brasileños. El cuadro carioca avanzó con firmeza tras superar a Platense con un global de 3-2, mientras que el 'Verdão' tuvo que sufrir hasta el último instante para sellar su clasificación frente a Liga de Quito en una angustiante definición por penaltis tras empatar 3-3 en el global.

CONMEBOL Libertadores 2026 - Cuadro de Fase Final Fase Enfrentamiento Global / Estado Fechas Cuartos Fluminense 🇧🇷 vs. Platense 🇦🇷 3 - 2 8 - 15 sep Cuartos Palmeiras 🇧🇷 vs. LDU Quito 🇪🇨 3 - 3 (4-3 p) 9 - 16 sep Cuartos Estudiantes 🇦🇷 vs. Corinthians 🇧🇷 2 - 1 9 - 16 sep Cuartos Flamengo 🇧🇷 vs. Ind. del Valle 🇪🇨 3 - 1 10 - 17 sep Semifinal Fluminense 🇧🇷 vs. Palmeiras 🇧🇷 Por jugar 13 - 20 oct Semifinal Estudiantes 🇦🇷 vs. Flamengo 🇧🇷 Por jugar 13 - 20 oct Final Por definir vs. Por definir Partido Único 28 nov 2026 Sede Final: Estadio Centenario, Montevideo.

Las llaves de ida se disputarán a partir del 13 de octubre en el estadio Maracaná y en el estadio UNO de La Plata. Los compromisos de vuelta están programados para el 20 de octubre en el Allianz Parque y nuevamente en el Maracaná, donde se determinará a los dos grandes finalistas que lucharán por el trofeo continental en noventa minutos definitivos.

El escenario para la consagración ya está establecido: la Gran Final a partido único se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre de 2026 en el histórico Estadio Centenario de Montevideo. Con tres representantes de Brasil y uno de Argentina en la contienda, la expectativa es máxima para conocer al nuevo monarca del fútbol sudamericano.