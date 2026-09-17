Antonio Holguín Váscones conquista bronce en el Mundial Máster de Halterofilia

El ecuatoriano Antonio Holguín Váscones dejó en alto el pabellón nacional tras adjudicarse la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Máster de Halterofilia. La cita ecuménica reunió a los exponentes más destacados de la disciplina a nivel internacional, donde el pesista tricolor demostró un notable nivel competitivo y consistencia técnica en cada uno de sus levantamientos.

Representando con orgullo a la selección de Ecuador, Holguín completó una actuación sólida en las modalidades de arranque y envión. Su preparación previa y la efectividad en la plataforma le permitieron ubicarse en el podio mundialista de su categoría, consolidándose entre los tres mejores pesistas del planeta en el certamen organizado bajo la órbita máster.

Este logro internacional marca un hito relevante para el deporte ecuatoriano, evidenciando el trabajo sostenido y el esfuerzo individual del deportista pichinchano. Enfrentarse a los mejores representantes de diversas naciones exigió una estrategia precisa en la declaración de pesos, donde el atleta nacional supo responder ante la presión de la competencia.

Con una dilatada trayectoria dedicada al levantamiento de pesas, Antonio Holguín Váscones se reafirma como un referente de longevidad deportiva, disciplina y constancia. Su presencia en torneos de alcance global sirve de inspiración para las nuevas generaciones de halteristas y demuestra que la dedicación al alto rendimiento trasciende las etapas convencionales del deporte.

La medalla de bronce obtenida por Holguín ratifica el crecimiento de la halterofilia máster en Ecuador y suma un nuevo éxito internacional al palmarés del deporte tricolor. Dirigentes y la comunidad deportiva local han destacado el histórico resultado, ponderando el sacrificio del atleta por mantener la bandera ecuatoriana en las posiciones de vanguardia del deporte mundial.