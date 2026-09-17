Flamengo pasa a semifinales de la Libertadores al empatar 1-1 con Independiente del Valle
En el marcador global fue 3-1 a favor de Flamengo. Independiente del Valle batalló y le hizo pasar apuros al Fla. La victoria de ida fue clave.
El centrocampista uruguayo del Flamengo, Giorgian de Arrascaeta (n.º 10, a la izquierda), marca el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
AFP
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Actualizada:
17 sep 2026 - 21:46
Flamengo, campeón defensor, se cruzará en las semifinales de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata, tras clasificar este jueves con un dramático empate 1-1 ante Independiente del Valle de Ecuador en el estadio Maracaná.
El Fla avanza gracias a su triunfo 2-0 de la semana pasada en Quito y chocará por el pase a la final con Estudiantes, que evitó un pleno de Brasil entre los cuatro mejores de la Libertadores al eliminar el miércoles al Corinthians. La otra llave de semis enfrentará a Fluminense y Palmeiras.
Djorkaeff Reasco anotó en el minuto 31 por los visitantes y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta igualó en el 83', en un compromiso en el que los cariocas acabaron con diez hombres por la expulsión de Jorginho por doble amonestación (65').
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