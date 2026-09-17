Flamengo pasa a semifinales de la Libertadores al empatar 1-1 con Independiente del Valle

El centrocampista uruguayo del Flamengo, Giorgian de Arrascaeta (n.º 10, a la izquierda), marca el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Flamengo, campeón defensor, se cruzará en las semifinales de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata, tras clasificar este jueves con un dramático empate 1-1 ante Independiente del Valle de Ecuador en el estadio Maracaná.

El Fla avanza gracias a su triunfo 2-0 de la semana pasada en Quito y chocará por el pase a la final con Estudiantes, que evitó un pleno de Brasil entre los cuatro mejores de la Libertadores al eliminar el miércoles al Corinthians. La otra llave de semis enfrentará a Fluminense y Palmeiras.

Djorkaeff Reasco anotó en el minuto 31 por los visitantes y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta igualó en el 83', en un compromiso en el que los cariocas acabaron con diez hombres por la expulsión de Jorginho por doble amonestación (65').