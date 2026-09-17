¿Cuánto dinero se lleva Liga de Quito tras su participación en Copa Libertadores?

Liga de Quito en la foto oficial previo al partido con Palmeiras por Copa Libertadores.

Liga de Quito llegó hasta cuartos de final en la Copa Libertadores 2026, instancia en la que fue eliminada por Palmeiras en la tanda de penales, la noche del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Si bien el sueño del equipo albo era llegar más lejos, la Conmebol entrega premios económicos por fase a los clubes participantes. Entonces, ¿cuánto ganaría Liga por haber llegado a cuartos de final?

El reglamento de la Conmebol establece en la fase de grupos un premio de tres millones de dólares, más un incentivo de 340 mil dólares por cada victoria.

Liga de Quito sumó cuatro victorias en esa fase por lo que recibiría 1,36 millones de dólares adicionales al premio ya asignado.

En octavos de final el premio es de 1,25 millones de dólares y por pasar a cuartos de final el valor asciende a 1,7 millones.

De esta manera, y sumando esos valores, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez recibiría un premio total de 7,31 millones de dólares.

Es importante precisar que este valor está calculado según el reglamento de premios e incentivos de la Conmebol, y no como un valor real que haya sido entregado al club.