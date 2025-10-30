'Liga nos enseñó que debemos pelear por títulos', dice Eduardo Álvarez, directivo de la U

Eduardo Álvarez, directivo de Liga Deportiva Universitaria, está motivado para la disputa de la gran final de la Copa Libertadores

Palmeiras vs. Liga de Quito. El cuadro universitario afronta la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, el jueves 30 de octubre del 2025, a las 19:30, en el estadio Allianz Parque. Los albos tienen una ventaja de 3-0 y están a un paso de lograr la segunda final en su historia, luego de la corona del 2008.

Los albos esperan la hora del partido, en el hotel Pullman, aledaño al aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo. Los universitarios se desplazarán al estadio Allianz Parque tres horas antes del compromiso.

Eduardo Álvarez, dirigente de Liga Deportiva Universitaria, aseguró en radio La Red que lo que le ha enseñado Liga es que se siempre se deben pelear por los títulos, pelear por alcanzar lo más alto.

"El hincha no recuerda partidos, recuerda campeonatos. Lo que nos enseñó Liga es que debemos pelear por títulos" Eduardo Álvarez / Directivo de Liga Deportiva Universitaria

De acuerdo con Álvarez, se espera de 1.000 a 1.500 hinchas de Liga Deportiva Universitaria en el estadio de Palmeiras. Según el directivo, el equipo se está preparando para dar el gran salto y lograr la clasificación.

Los albos presentan como novedad el regreso de Fernando Cornejo, tras cumplir su partido de suspensión. No estarán presentes Gian Allala, por lesión y Bryan Ramírez, por expulsión. Sin embargo, ambos viajaron con la delegación.