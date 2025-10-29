Palmeiras vs. Liga de Quito: ¿algún equipo remontó un 3-0 en semifinales de Libertadores?

Lisandro Alzugaray (izquierda) durante la semifinal de ida ante Palmeiras, disputado el 23 de febrero del 2025

Liga Deportiva Universitaria está frente a una oportunidad histórica. El cuadro azucena visitará a Palmeiras, en la jornada del 30 de octubre del 2025. El partido se jugará en el Allianz Parque, desde las 19:30 (hora de Ecuador).

Los albos llegan al juego con una ventaja de 3-0, conseguida en el juego de ida, disputado el jueves 23 de octubre en el Rodrigo Paz Delgado. Palmeiras necesita un marcador de 4-0 para poder llegar a la final de Lima.

¿Cuántas veces, un equipo semifinalista de la Copa Libertadores logró remontar un 3-0? Ningún equipo ha logrado la gesta que necesita Palmeiras. Sin embargo, la U no quiere confiarse. "Afrontaremos el partido como si fuese un 0-0", advirtió el presidente de Liga Deportiva Universitaria, Isaac Álvarez.

Sin embargo, sí hubo remontadas de 3-0 en la Copa Libertadores, pero únicamente hasta cuartos de final. Dos equipos ecuatorianos estuvieron implicados en una remontada: El Nacional (1993) y Deportivo Quito (2012).

Las remontadas de tres goles en la Copa Libertadores

1993/ octavos de final El Nacional vs. Sporting Cristal (3-0 en la ida; Cristal ganó 4-0 en la vuelta). 1999/ cuartos de final Estudiantes Mérida vs. Cerro Porteño (3-0 en la ida; Cerro Porteño ganó 4-0 en el juego de vuelta). 2000/ octavos de final Nacional vs. Bolívar (3-0 en la ida; Bolívar ganó 3-0 en la vuelta y se impuso en la definición por penales. 2012/ octavos de final D. Quito vs. U. de Chile (4-1 en la ida; U. de Chile goleó 6-0 en la vuelta 2017/ cuartos de final Wilsterman vs. River Plate (3-0 en la ida; River Plate goleó 8-0 en la vuelta